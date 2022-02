Де Хеа: Не вижу себя нигде, кроме как в «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед»признался, что не видит себя в другой команде.

«Теперь я чувствую себя так, будто я из Манчестера. Признаюсь, не вижу себя нигде, кроме как в "Манчестер Юнайтед". Я чувствую себя как любой другой из этого города. Там, где тебя любят и ждут — твой дом. Я здесь уже много лет», — приводит слова де Хеа журналист Фабрицио Романо.

David de Gea: «Now I feel as if I'm from Manchester, honestly I don't see myself away from Man Utd”, he told Uefa. 🔴 #MUFC

“I just feel like anyone else from Manchester. Where you are loved and welcomed is your home — I've been here for many years”. pic.twitter.com/qAkJmzTVJa