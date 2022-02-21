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    Де Хеа: Не вижу себя нигде, кроме как в «Манчестер Юнайтед»

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    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа признался, что не видит себя в другой команде.

    Давид Де Хеа
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    Давид Де Хеа

    «Теперь я чувствую себя так, будто я из Манчестера. Признаюсь, не вижу себя нигде, кроме как в "Манчестер Юнайтед". Я чувствую себя как любой другой из этого города. Там, где тебя любят и ждут — твой дом. Я здесь уже много лет», — приводит слова де Хеа журналист Фабрицио Романо.

    31-летний де Хеа стал игроком английского клуба летом 2011 года, перейдя из мадридского "Атлетико" за € 25 млн. Всего за "Манчестер Юнайтед" испанский вратарь провёл 473 матча, в которых пропустил 504 гола и 163 раза сыграл "на ноль". Соглашение де Хеа истекает в 2023 году.

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