«Барселона» объявила о подписании контракта с Обамеянгом

Габонский форвардподписал контракт с «Барселоной», сообщает пресс-служба клуба.

Ранее «Арсенал» сообщил, что расторг контракт с нападающим по обоюдному согласию сторон. Соответственно, форвард присоединился к каталонцам на правах свободного агента.

Контракт Обамеянга с «Барселоной» рассчитан до июня 2025 года. В договоре прописана сумма отступных — € 100 млн.

Напомним, 14 декабря 2021 года форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.