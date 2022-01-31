Мексика сыграла вничью с Коста-Рикой, Панама обыграла Ямайку в отборе на ЧМ-2022

Отметим, что на 32-й минуте ВАР отменил гол мексиканского форварда Рожериу Фунеса из-за офсайда.
Мексика с 18 очками занимает третье место в турнирной таблице квалификации Северной и Центральной Америки, Коста-Рика с 13 очками — на пятой строчке.
Также команда Панамы обыграла Ямайку со счетом 3:2.
В составе панамцев отличились Эрик Дэвис и Асмаар Ариано, Джаваин Браун отметился автоголом. У ямайцев голы забили Микаил Антонио и Андре Грей.
Панама с 17 очками занимает четвертое место, Ямайка с 7 очками — на шестой строчке.
Еще в одной игре сборная Сальвадора одолела Гондурас со счетом 2:0.
Отличились Нельсон Бонилья и Дарвин Серен.
Сальвадор с девятью очками занимает шестое место, Гондурас с тремя баллами и без побед — на последней, восьмой строчке.