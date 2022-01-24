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    Почеттино: Всегда важно не пропускать, это хорошо для команды и укрепляет уверенность

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 ПСЖ Реймс
    Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (4:0).

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Думаю, мы хорошо начали игру, но потом допустили несколько ошибок. Было сложно создать хорошие моменты. Во втором тайме мы играли лучше, были более терпеливы, нашли способ справиться с давлением "Реймса" и создать голевые моменты.

    Всегда важно не пропускать, это хорошо для команды и укрепляет уверенность, так что да, забивать и не пропускать — это хорошо. Здорово, когда ты выигрываешь, а в матче забивают игроки, которые обычно не делают этого, поэтому очевидно, что это было хорошо», — цитирует Почеттино пресс-служба парижан.

    Календарь и таблица Лиги 1

    ПСЖ уверенно лидирует в таблице чемпионата Франции, имея в активе 53 очка. «Реймс» (24) располагается на 14-й строчке.

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