«Страсбур» проиграл «Бордо», «Ренн» в гостях уступил «Клермону»

Альберт Элис Фото: globallookpress.com
«Страсбур» в гостях проиграл «Бордо» со счетом 4:3.
Футбол. Франция. Лига 1
Бордо — Страсбург 4:3
Голы: 1:0 Хван Ый Чо (17'), 2:0 Альберт Элис (21'), 3:0 Хван Ый Чо (39'), 3:1 Кевин Гамейро (43'), 3:2 Кевин Гамейро (57'), 4:2 Хван Ый Чо (90'), 4:3 Маджид Абдул Уорис (90 + 7') Бордо: Гаэтан Пуссен, Тимоте Пембеле (Стиан Грегерсен, 86'), Abdel Medioub, Мешер, Рикарду Мангаш, Tom Lacoux (Энок Кватен, 69'), Франсержио, Альберт Элис (Dilane Bakwa, 90'), Ясин Адли, Реми Уден (Явайро Дилросун, 69'), Хван Ый Чо (Джош Майя, 90') Страсбург: Кевин Гамейро, Людовик Ажорк, Димитри Льенар (Антони Каси, 64'), Жан Аолу (Александр Джику, 46'), Саньин Прцич (Nordine Kandil, 64'), Адриен Томассон, Фредерик Гильберт (Кароль Фила, 63'), Ибраима Сиссоко, Жерзино Ньямси, Лука Перрен (Маджид Абдул Уорис, 77'), Матц Зельс Предупреждения: Tom Lacoux (34'), Саньин Прцич (37'), Мешер (77'), Ясин Адли (83'), Франсержио (87'), Адриен Томассон (89')
У хозяев хет-трик сделал Хван Ый Джо. Дублем у гостей отметился Кевин Гамейро.
В других матчах игрового дня «Анже» на своем поле выиграл у «Труа» (2:1), «Ренн» на выезде проиграл «Клермону» (1:2), а «Лорьян» был слабее «Нанта» (2:4).