Обамеянг покинет расположение сборной Габона

Нападающий «Арсенала» и сборной Габонапокинет расположение национальной команды, которая выступает на Кубке африканских наций, сообщает пресс-служба федерации футбола Габона.

POINT COVID-19 DES PANTHÈRES. 😬🇬🇦 pic.twitter.com/qMidEWeEtc — Fédération Gabonaise de Football — FEGAFOOT (@fegafoot_gabon) January 17, 2022

6 января у Обамеянга был выявлен коронавирус. Из-за этого футболист так и не выступил на турнире. Ожидалось, что Обамеянг сможет сыграть за Габон в матче со сборной Ганы (1:1), однако медицинский штаб национальной команды не позволил форварду выступать.

Сообщалось, что игрок испытывает проблемы с сердцем после перенесённого коронавируса. Теперь Обамеянг может вернуться в расположение «Арсенала», чтобы пройти медицинское обследование и решить проблемы со здоровьем.

Ранее Обамеянг был лишён капитанской повязки в «Арсенале» за нарушение дисциплины.