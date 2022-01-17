Обамеянг покинет расположение сборной Габона

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: globallookpress.com
POINT COVID-19 DES PANTHÈRES. 😬🇬🇦 pic.twitter.com/qMidEWeEtc— Fédération Gabonaise de Football — FEGAFOOT (@fegafoot_gabon) January 17, 2022
6 января у Обамеянга был выявлен коронавирус. Из-за этого футболист так и не выступил на турнире. Ожидалось, что Обамеянг сможет сыграть за Габон в матче со сборной Ганы (1:1), однако медицинский штаб национальной команды не позволил форварду выступать.
Сообщалось, что игрок испытывает проблемы с сердцем после перенесённого коронавируса. Теперь Обамеянг может вернуться в расположение «Арсенала», чтобы пройти медицинское обследование и решить проблемы со здоровьем.
Ранее Обамеянг был лишён капитанской повязки в «Арсенале» за нарушение дисциплины.