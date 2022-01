Стерлинг признан лучшим игроком АПЛ в декабре

Вингер «Манчестер Сити»получил приз лучшему игроку декабря в английской-Премьер-лиге, сообщает официальный сайт турнира.

В прошлом месяце Стерлинг провел пять матчей, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

На награду также претендовали Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Джеймса Мэддисона («Лестер»), Габриэла Мартинелли, Мартина Эдегора (оба — «Арсенал»), Мэйсона Маунта («Челси») и Сон Хын Мина («Тоттенхэм»).

He played a pivotal role in @ManCity 's brilliant form 👏 @sterling7 is December 2021's @EASPORTSFIFA Player of the Month! #PLAwards pic.twitter.com/TpyHIZBM4y

Стерлинг в третий раз стал лучшим игроком месяца в АПЛ.

Лучшим тренером по итогам декабря признан Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити». В заключительном месяце 2021 года «горожане» выиграли все семь матчей.

🙌 MANAGER OF THE MONTH 🙌@PepTeam has been named @premierleague Manager of the Month for the second successive month! 👏#ManCity pic.twitter.com/HgopRwcsfI