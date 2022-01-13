«Химки» объявили о переходе Жиркова

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита»стал игроком сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.

После углубленного медицинского обследования 38-летний футболист подписал с «Химками» контракт до конца сезона с опцией продления еще на один год.

Последним клубом Жиркова был «Зенит», который он покинул летом прошлого года. С тех пор он оставался без клуба.

«Химки» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

Напомним, в конце декабря «Химки» подписали контракт с Павлом Мамаевым.