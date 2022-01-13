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    «Химки» объявили о переходе Жиркова

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    Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков стал игроком «Химок», сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    После углубленного медицинского обследования 38-летний футболист подписал с «Химками» контракт до конца сезона с опцией продления еще на один год.

    Последним клубом Жиркова был «Зенит», который он покинул летом прошлого года. С тех пор он оставался без клуба.

    «Химки» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

    Напомним, в конце декабря «Химки» подписали контракт с Павлом Мамаевым.

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