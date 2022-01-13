«Химки» объявили о переходе Жиркова

Юрий Жирков Фото: twitter.com/fc_khimki
После углубленного медицинского обследования 38-летний футболист подписал с «Химками» контракт до конца сезона с опцией продления еще на один год.
Последним клубом Жиркова был «Зенит», который он покинул летом прошлого года. С тех пор он оставался без клуба.
С детства за «Химки» ❤️🖤😏 pic.twitter.com/O1UIelipU7— ФК «Химки» (@fc_khimki) January 13, 2022
«Химки» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.
Напомним, в конце декабря «Химки» подписали контракт с Павлом Мамаевым.