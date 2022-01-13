Фарке о «Краснодаре»: Мы настроены вести этот замечательный клуб в яркое спортивное будущее

Немецкий специалистпрокомментировал свое назначение на пост главного тренера

Фарке подписал с «Краснодаром» контракт до лета 2024 года.

«Я хотел бы поблагодарить президента клуба Сергея Галицкого за доверие ко мне и моему штабу.

Мы настроены вместе вести этот замечательный и современный клуб в яркое спортивное будущее.

Многие решения в прошлом мы принимали, полагаясь на инстинкт. На этот раз позитивное чувство появилось с самого начала. Мы с нетерпением ждем знакомства с командой.

Большое преимущество, конечно, в том, чтоб РПЛ стартует в конце февраля — это дает нам возможность активно поработать в течение пяти недель. По сути, это полноценная подготовка к сезону, и первый же матч будет дуэлью немецких тренеров. Идеальное начало!», — приводит слова Фарке пресс-служба клуба.

Ранее Фарке возглавлял английский «Норвич», откуда был уволен в ноябре прошлого года.

Напомним, в начале января «Краснодар» расторг контракт с белорусским специалистом Виктором Гончаренко.

В текущем чемпионате России «Краснодар» занимает пятое место после 18-ти туров.