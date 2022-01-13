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    Фарке о «Краснодаре»: Мы настроены вести этот замечательный клуб в яркое спортивное будущее

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    Немецкий специалист Даниэль Фарке прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Краснодара».

    Даниэль Фарке
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    Даниэль Фарке

    Фарке подписал с «Краснодаром» контракт до лета 2024 года.

    «Я хотел бы поблагодарить президента клуба Сергея Галицкого за доверие ко мне и моему штабу.

    Мы настроены вместе вести этот замечательный и современный клуб в яркое спортивное будущее.

    Многие решения в прошлом мы принимали, полагаясь на инстинкт. На этот раз позитивное чувство появилось с самого начала. Мы с нетерпением ждем знакомства с командой.

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    • Большое преимущество, конечно, в том, чтоб РПЛ стартует в конце февраля — это дает нам возможность активно поработать в течение пяти недель. По сути, это полноценная подготовка к сезону, и первый же матч будет дуэлью немецких тренеров. Идеальное начало!», — приводит слова Фарке пресс-служба клуба.

    Ранее Фарке возглавлял английский «Норвич», откуда был уволен в ноябре прошлого года.

    Напомним, в начале января «Краснодар» расторг контракт с белорусским специалистом Виктором Гончаренко.

    В текущем чемпионате России «Краснодар» занимает пятое место после 18-ти туров.

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