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    «Краснодар» объявил о назначении Фарке на пост главного тренера

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    «Краснодар» подтвердил на своем официальном сайте, что новым тренером команды стал Даниэль Фарке.

    Даниэль Фарке
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    Даниэль Фарке

    «Краснодар» подписал с немецким специалистом контракт до лета 2024 года.

    Ассистентом Фарке в «Краснодаре» станет Эдмунд Риемер, также тренерский штаб пополнят Кристофер Джон и Крис Домогалла.

    Ранее Фарке возглавлял английский «Норвич», откуда был уволен в ноябре прошлого года.

    Напомним, в начале января «Краснодар» расторг контракт с белорусским специалистом Виктором Гончаренко.

    В текущем чемпионате России «Краснодар» занимает пятое место после 18-ти туров.

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