«Краснодар» объявил о назначении Фарке на пост главного тренера

Даниэль Фарке Фото: globallookpress.com
«Краснодар» подписал с немецким специалистом контракт до лета 2024 года.
Ассистентом Фарке в «Краснодаре» станет Эдмунд Риемер, также тренерский штаб пополнят Кристофер Джон и Крис Домогалла.
Главным тренером «Краснодара» стал Даниэль Фарке 😎— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 13, 2022
Сегодня немецкий специалист оформил трудовое соглашение с клубом. Контракт будет действовать до конца июня 2024 года. Подробнее 👉 https://t.co/hB7g0eVr4g pic.twitter.com/si82d09AWd
Ранее Фарке возглавлял английский «Норвич», откуда был уволен в ноябре прошлого года.
Напомним, в начале января «Краснодар» расторг контракт с белорусским специалистом Виктором Гончаренко.
В текущем чемпионате России «Краснодар» занимает пятое место после 18-ти туров.