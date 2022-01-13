«Краснодар» объявил о назначении Фарке на пост главного тренера

подтвердил на своем официальном сайте, что новым тренером команды стал

«Краснодар» подписал с немецким специалистом контракт до лета 2024 года.

Ассистентом Фарке в «Краснодаре» станет Эдмунд Риемер, также тренерский штаб пополнят Кристофер Джон и Крис Домогалла.

Главным тренером «Краснодара» стал Даниэль Фарке 😎

Сегодня немецкий специалист оформил трудовое соглашение с клубом. Контракт будет действовать до конца июня 2024 года. Подробнее 👉 https://t.co/hB7g0eVr4g pic.twitter.com/si82d09AWd — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 13, 2022

Ранее Фарке возглавлял английский «Норвич», откуда был уволен в ноябре прошлого года.

Напомним, в начале января «Краснодар» расторг контракт с белорусским специалистом Виктором Гончаренко.

В текущем чемпионате России «Краснодар» занимает пятое место после 18-ти туров.

