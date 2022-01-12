Червиченко: Не понимаю, откуда в России такое желание взять тренера-иностранца и пытаться собирать на дерьме сметану

Бывший владелец «Спартака»раскритиковалза возможное назначениена пост главного тренера.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» подпишет с экс-тренером «Норвича» двухлетний контракт.

«Вообще не имею понятия, что за тренер. Да, видел информацию про него, раньше он работал в "Норвиче". Я не понимаю, откуда в России такое желание — взять всегда какого-то иностранца и пытаться, как говорила моя бабушка, собирать на дерьме сметану. Видимо, нынешние хозяева клубов пытаются сыграть в лотерею. Как в рулетке, кидают шарик — красное или черное, у кого-то на зеро попадает. Вот "Динамо" выбрало немца, вроде отлично. "Локомотив" взял немецкую бригаду — хуже не бывает, мне кажется. Половину этого ужаса на себя "Манчестер" оттянул.

Что будет в "Краснодаре", не знаю. Вдруг получится. В "Краснодаре"-то работают нормальные ребята, вдумчивые, Галицкий вроде всё свое свободное время отдает команде. По каким-то же причинам они берут его, я не знаю. Если объяснят, вообще шикарно будет. Но это абсолютно неизвестный персонаж. Когда пошли разговоры, что будет Николич в "Краснодаре", в этом еще была логика и самое главное — результат у этого тренера.

Может быть, сейчас тренд на немецких тренеров, но мы не можем говорить, что немецкое качество — это хорошо. Тедеско был в "Спартаке", эмоционально вытащил конец сезона, но не можем сказать, что он вдолгую давал результат. В итоге на харизме, на характере "Спартак" заскочил в Лигу чемпионов, из которой быстро вылетел. Пока что из всех немецких тренеров только Шварц показывает шикарную работу в Динамо», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

Напомним, в начале января «Краснодар» расторг контракт с белорусским специалистом Виктором Гончаренко.

В текущем чемпионате России «Краснодар» занимает пятое место после 18-ти туров.