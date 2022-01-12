ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» уверенно лидирует в АПЛДесять главных интриг топ-5 европейских лиг
  • 12:53
    • «Урал» объявил о переходе лучшего бомбардира ФНЛ
  • 12:44
    • Почеттино продолжает контактировать с «МЮ», «ПСЖ» хочет назначить главным тренером Зидана
  • 12:12
    • Суд отказался принимать иск о признании ЦСКА банкротом
  • 11:32
    • «Сампдория» хочет арендовать Миранчука
  • 11:17
    • Акинфеев о новом контракте с ЦСКА: Пусть болельщики не волнуются, в ближайшее время вопрос будет закрыт
    Все новости спорта

    Червиченко: Не понимаю, откуда в России такое желание взять тренера-иностранца и пытаться собирать на дерьме сметану

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Краснодар РПЛ Футбол России
    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал «Краснодар» за возможное назначение Даниэля Фарке на пост главного тренера.

    Даниэль Фарке
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниэль Фарке

    Ранее сообщалось, что «Краснодар» подпишет с экс-тренером «Норвича» двухлетний контракт.

    «Вообще не имею понятия, что за тренер. Да, видел информацию про него, раньше он работал в "Норвиче". Я не понимаю, откуда в России такое желание — взять всегда какого-то иностранца и пытаться, как говорила моя бабушка, собирать на дерьме сметану. Видимо, нынешние хозяева клубов пытаются сыграть в лотерею. Как в рулетке, кидают шарик — красное или черное, у кого-то на зеро попадает. Вот "Динамо" выбрало немца, вроде отлично. "Локомотив" взял немецкую бригаду — хуже не бывает, мне кажется. Половину этого ужаса на себя "Манчестер" оттянул.

    Что будет в "Краснодаре", не знаю. Вдруг получится. В "Краснодаре"-то работают нормальные ребята, вдумчивые, Галицкий вроде всё свое свободное время отдает команде. По каким-то же причинам они берут его, я не знаю. Если объяснят, вообще шикарно будет. Но это абсолютно неизвестный персонаж. Когда пошли разговоры, что будет Николич в "Краснодаре", в этом еще была логика и самое главное — результат у этого тренера.

    Может быть, сейчас тренд на немецких тренеров, но мы не можем говорить, что немецкое качество — это хорошо. Тедеско был в "Спартаке", эмоционально вытащил конец сезона, но не можем сказать, что он вдолгую давал результат. В итоге на харизме, на характере "Спартак" заскочил в Лигу чемпионов, из которой быстро вылетел. Пока что из всех немецких тренеров только Шварц показывает шикарную работу в Динамо», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

    Напомним, в начале января «Краснодар» расторг контракт с белорусским специалистом Виктором Гончаренко.

    В текущем чемпионате России «Краснодар» занимает пятое место после 18-ти туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» уверенно обыграет «Барсу» в Суперкубке Испании?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Челси» еще раз обыграет «Тоттенхэм» в Кубке лиги?
  • «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Как завершится матч за Суперкубок Италии?
  • «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.89
  • Экспресс дня 12 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аталанта — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Локомотив — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры