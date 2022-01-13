ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рюдигер принес победу «Челси»«Челси» громко прихлопнул надежды «Тоттенхэма» на трофей
  • 23:55
    • «Атлетик» смог отыграться и победил «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании
  • 23:10
    • Мишина и Галлямов выиграли чемпионат Европы
  • 22:34
    • «Фиорентина» прошла «Наполи» в нелёгком матче 1/8 Кубка Италии
  • 21:55
    • СКА обыграл дома «Сочи»
  • 20:33
    • «Автомобилист» прервал серию поражений, уверенно обыграв «Северсталь»
    Все новости спорта

    «Атлетик» смог отыграться и победил «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании

    Футбол Футбол Испании Суперкубок Испании Атлетико Атлетик
    В полуфинале Суперкубка Испании мадридский «Атлетико» принимал «Атлетик» из Бильбао. Матч завершился со счётом 1:2 в пользу гостей.

    Йерай Альварес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йерай Альварес

    Счёт в матче был открыт только во втором тайме на 62-й минуте, гол в свои ворота забил Унаи Симон и таким образом «Атлетико» вышло вперёд. На 77-й минуте Йерай Альварес смог сравнять счёт 1:1. Решающий гол поединка забил Нико Уильямс на 81-й минуте пробив точно в нижний угол ворот.

    Футбол. Испания. Суперкубок
    Атлетико — Атлетик 1:2
    Голы: 1:0 Унай Симон (автогол) (62'), 1:1 Йерай Альварес (77'), 1:2 Нико Уильямс (81') Атлетико: Ян Облак, Шиме Врсалько, Хосе Хименес, Марио Эрмосо, Жоффрей Кондогбиа (Родриго Де Пауль, 51'), Маркос Льоренте (Ренан Лоди, 46'), Коке (Эктор Эррера, 84'), Тома Лемар (Матеус Кунья, 85'), Янник Карраско, Анхель Корреа (Луис Суарес, 71'), Жоау Фелиш Атлетик: Иньяки Уильямс, Ойан Сансет (Рауль Гарсия, 70'), Икер Муньяин, Ойер Саррага (Микель Весга, 70'), Дани Гарсия, Алехандро Беренгер (Нико Уильямс, 70'), Микель Баленсиага (Юри Берчиче, 75'), Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Оскар де Маркос, Унай Симон Предупреждения: Иньиго Мартинес (83'), Микель Весга (90'), Шиме Врсалько (90 + 1') Удаление: Хосе Хименес (90 + 4')

    В финале Суперкубка Испании «Атлетик» встретится с «Реал Мадридом».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Боруссия» снова потеряет очки в матче с «Фрайбургом»?
  • «Боруссия» Д — «Фрайбург». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • «Брайтон» и «Кристал Пэлас» снова обменяются голами?
  • «Брайтон» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Сможет ли «Ницца» прервать серию «Нанта»?
  • «Ницца» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.02
  • Экспресс дня 14 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Брайтон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ницца — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Габон — Гана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Флорида — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Карацев — Эванс
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Опелка — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Колорадо — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры