«Атлетик» смог отыграться и победил «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании

В полуфинале Суперкубка Испании мадридскийпринимализ Бильбао. Матч завершился со счётом 1:2 в пользу гостей.

Счёт в матче был открыт только во втором тайме на 62-й минуте, гол в свои ворота забил Унаи Симон и таким образом «Атлетико» вышло вперёд. На 77-й минуте Йерай Альварес смог сравнять счёт 1:1. Решающий гол поединка забил Нико Уильямс на 81-й минуте пробив точно в нижний угол ворот.

Футбол. Испания. Суперкубок Атлетико — Атлетик 1:2 Голы: 1:0 Унай Симон (автогол) (62'), 1:1 Йерай Альварес (77'), 1:2 Нико Уильямс (81') Атлетико: Ян Облак, Шиме Врсалько, Хосе Хименес, Марио Эрмосо, Жоффрей Кондогбиа (Родриго Де Пауль, 51'), Маркос Льоренте (Ренан Лоди, 46'), Коке (Эктор Эррера, 84'), Тома Лемар (Матеус Кунья, 85'), Янник Карраско, Анхель Корреа (Луис Суарес, 71'), Жоау Фелиш Атлетик: Иньяки Уильямс, Ойан Сансет (Рауль Гарсия, 70'), Икер Муньяин, Ойер Саррага (Микель Весга, 70'), Дани Гарсия, Алехандро Беренгер (Нико Уильямс, 70'), Микель Баленсиага (Юри Берчиче, 75'), Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Оскар де Маркос, Унай Симон Предупреждения: Иньиго Мартинес (83'), Микель Весга (90'), Шиме Врсалько (90 + 1') Удаление: Хосе Хименес (90 + 4')

В финале Суперкубка Испании «Атлетик» встретится с «Реал Мадридом».