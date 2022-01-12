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    Суд отказался принимать иск о признании ЦСКА банкротом

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    Арбитражный суд Москвы отказал ООО «БЕТА» в принятии заявления о признании московского ЦСКА банкротом. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    ООО «Бета» — правопреемник ООО «Ф-Групп» — обанкротившегося генподрядчика строительства стадиона «ВЭБ Арена». Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу ООО «Бета», получившего права требования от «Ф-Групп» по цессии на принятое в январе 2021 года решение арбитражного суда Москвы полностью отклонить иск. Суд изменил решение первой инстанции и взыскал с ЦСКА 348 миллионов рублей из 491 миллиона, которые требовали с клуба.

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    • За нарушение сроков выполнения работ ЦСКА насчитал генеральному подрядчику неустойку на сумму более 4,5 млрд рублей. Однако договор предусматривал, что неустойка не может быть выше 7,63% от общей цены договора (839 миллионов). Размер гарантийного депозита составлял только 548 миллионов рублей. Всю эту сумму застройщик и удержал в счет штрафных санкций.

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