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    В Серии А установили ограничения посещаемости матчей

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    В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Италии, руководство Серии А установило новые ограничения посещаемости. В период с 15 января по 5 февраля игры чемпионата страны смогут посещать не более 5 тыс. зрителей, информирует официальный сайт лиги.

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    В этот период также не будут продаваться билеты на гостевые сектора. Эта мера принята для того, чтобы болельщики не ездили из одного города в другой и не увеличивали темпы распространения коронавируса.

    «Принимая во внимание темпы распространения коронавируса в последние дни, клубы Серии А, созвавшие экстренное собрание, единогласно решили сократить вместимость стадионов до максимального предела в 5 тыс. зрителей на все матчи внутренних соревнований.

    Столкнувшись с огромными потерями, понесенными в период пандемии, футбол Серии А еще раз демонстрирует свою готовность защищать здоровье публики», — сообщает официальный сайт чемпионата Италии.

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