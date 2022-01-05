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    Шевченко может возглавить сборную Польши

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    Новым главным тренером сборной Польши может стать Андрей Шевченко, который в настоящее время возглавляет «Дженоа».

    Андрей Шевченко
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    Андрей Шевченко

    По информации Przeglad Sportowy, Футбольная ассоциация Польши может выкупить контракт 45-летнего специалиста у итальянского клуба.

    Отмечается, что в приглашении Шевченко заинтересован президент ассоциации Цезарий Кулеша.

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    Напомним, сборная Польши сыграет с Россией в полуфинальном стыковом матче квалификации ЧМ-2022. Игра пройдет 24 марта в Москве.

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