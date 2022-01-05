Шевченко может возглавить сборную Польши

Новым главным тренером сборнойможет стать, который в настоящее время возглавляет «Дженоа».

По информации Przeglad Sportowy, Футбольная ассоциация Польши может выкупить контракт 45-летнего специалиста у итальянского клуба.

Отмечается, что в приглашении Шевченко заинтересован президент ассоциации Цезарий Кулеша.

Сборная Польши осталась без главного тренера после ухода Паулу Соузы, который выплатил неустойку и подписал контракт с бразильским «Фламенго».

Напомним, сборная Польши сыграет с Россией в полуфинальном стыковом матче квалификации ЧМ-2022. Игра пройдет 24 марта в Москве.