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    Каннаваро может возглавить сборную Польши

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    Экс-защитник «Ювентуса», мадридского «Реала» и сборной Италии Фабио Каннаваро может стать главным тренером сборной Польши, заменив на этом посту Паулу Соузу.

    Фабио Каннаваро
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    Фабио Каннаваро

    Как сообщает журналист Sport Interia Себастьян Стажевски, 48-летний итальянский тренер является одним из претендентов на вакантный пост у Польского футбольного союза.

    Каннаваро ранее работал в качестве тренера в Азии. Он возглавлял «Аль-Ахли», «Гуанчжоу», «Аль-Наср», «Тяньцзинь» и сборную Китая. В 2019 году итальянец выиграл с «Эвергранд» чемпионат Китая, а в 2018-м — Суперкубок страны.

    Напомним, сборная Польши является соперником сборной России по стыковому матчу на ЧМ-2022.

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