Каннаваро может возглавить сборную Польши

Экс-защитник «Ювентуса», мадридского «Реала» и сборной Италииможет стать главным тренером сборной Польши, заменив на этом посту Паулу Соузу.

Как сообщает журналист Sport Interia Себастьян Стажевски, 48-летний итальянский тренер является одним из претендентов на вакантный пост у Польского футбольного союза.

Каннаваро ранее работал в качестве тренера в Азии. Он возглавлял «Аль-Ахли», «Гуанчжоу», «Аль-Наср», «Тяньцзинь» и сборную Китая. В 2019 году итальянец выиграл с «Эвергранд» чемпионат Китая, а в 2018-м — Суперкубок страны.

Напомним, сборная Польши является соперником сборной России по стыковому матчу на ЧМ-2022.