Соуза расторг контракт со сборной Польши, выплатив неустойку

Главный тренер сборной Польшив одностороннем порядке прекратил сотрудничество с польской Федерацией футбола.

Португальский специалист выплатил компенсацию за досрочное расторжение контракта, сообщил президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша. По данным СМИ, она составит 300 тысяч евро.

«Правление PZPN единогласно приняло решение о расторжении контракта с Паулу Соузой. В рамках соглашения специалист выплатит союзу компенсацию», — написал Кулеша в твиттере.

Напомним, что в ближайшее время 51-летний тренер возглавит бразильский «Фламенго».

Сборная Польши является соперником российской команды по стыковому матчу квалификации ЧМ. Игра между Польшей и Россией состоится 24 марта в Москве.

Соуза возглавил сборную Польши в январе 2021 года. Ранее португальский специалист работал в «Лестер Сити», «Базеле», «Фиорентине», «Бордо» и других командах.