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    ЦСКА хочет приобрести полузащитника «Бордо» Отавио Сантоса

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    Полузащитник «Бордо» Отавио Сантос может продолжить карьеру в чемпионате России.

    Отавио Сантос
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    Отавио Сантос

    По информации «Чемпионата», бразильского футболиста хочет подписать московский ЦСКА.

    «Армейцы» уже общались с окружением Отавио и в ближайшее время планируют сделать предложение игроку.

    «Так как у бразильца летом заканчивается контракт, ЦСКА планирует подписать Отавио на лето и дальше приступить к переговорам с "Бордо" о возможном трансфера игрока зимой, но уже на приемлемых для ЦСКА условиях, — отмечает источник издания.

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    • В текущем сезоне Отавио провел 17 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

    Ранее сообщалось, что в ЦСКА в ближайшее время перейдет атакующий полузащитник "Нью-Йорк Сити" Хесус Медина.

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