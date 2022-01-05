ЦСКА хочет приобрести полузащитника «Бордо» Отавио Сантоса

Полузащитник «Бордо»может продолжить карьеру в чемпионате России.

По информации «Чемпионата», бразильского футболиста хочет подписать московский ЦСКА.

«Армейцы» уже общались с окружением Отавио и в ближайшее время планируют сделать предложение игроку.

«Так как у бразильца летом заканчивается контракт, ЦСКА планирует подписать Отавио на лето и дальше приступить к переговорам с "Бордо" о возможном трансфера игрока зимой, но уже на приемлемых для ЦСКА условиях, — отмечает источник издания.

В текущем сезоне Отавио провел 17 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА в ближайшее время перейдет атакующий полузащитник "Нью-Йорк Сити" Хесус Медина.