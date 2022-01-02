«Монако» обыграл «Кевийи-Руан» в Кубке Франции

Дубль в составе победителей оформл Кевин Фолланд (37-я и 58-я минуты). Еще один гол на счету Виссама Бен-Йеддере (33, с пенальти).
Хозяева ответили точным ударом Калиду Сидибе (43).
Российский хавбек монегасков Александр Головин не принимал участие в матче из-за болей в брюшной полости.
Футбол. Франция. Кубок
Кевийи-Руэн — Монако 1:3
Голы: 0:1 Виссам Бен-Йеддер (пенальти) (33'), 0:2 Кевин Фолланд (37'), 1:2 Калиду Сидибе (43'), 1:3 Кевин Фолланд (58') Удаление: Калиду Сидибе (90 + 1')
Соперник «Монако» по 1/8 финала определится позднее.