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    «Монако» обыграл «Кевийи-Руан» в Кубке Франции

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Монако
    В матче 1/16 финала Кубка Франции «Монако» обыграл на выезде «Кевийи-Руан» со счетом 3:1.

    «Монако»
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    «Монако»

    Дубль в составе победителей оформл Кевин Фолланд (37-я и 58-я минуты). Еще один гол на счету Виссама Бен-Йеддере (33, с пенальти).

    Хозяева ответили точным ударом Калиду Сидибе (43).

    Российский хавбек монегасков Александр Головин не принимал участие в матче из-за болей в брюшной полости.

    Футбол. Франция. Кубок
    Кевийи-Руэн — Монако 1:3
    Голы: 0:1 Виссам Бен-Йеддер (пенальти) (33'), 0:2 Кевин Фолланд (37'), 1:2 Калиду Сидибе (43'), 1:3 Кевин Фолланд (58') Удаление: Калиду Сидибе (90 + 1')

    Соперник «Монако» по 1/8 финала определится позднее.

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