«Монако» обыграл «Кевийи-Руан» в Кубке Франции

В матче 1/16 финала Кубка Францииобыграл на выездесо счетом 3:1.

Дубль в составе победителей оформл Кевин Фолланд (37-я и 58-я минуты). Еще один гол на счету Виссама Бен-Йеддере (33, с пенальти).

Хозяева ответили точным ударом Калиду Сидибе (43).

Российский хавбек монегасков Александр Головин не принимал участие в матче из-за болей в брюшной полости.

Футбол. Франция. Кубок Кевийи-Руэн — Монако 1:3 Голы: 0:1 Виссам Бен-Йеддер (пенальти) (33'), 0:2 Кевин Фолланд (37'), 1:2 Калиду Сидибе (43'), 1:3 Кевин Фолланд (58') Удаление: Калиду Сидибе (90 + 1')

Соперник «Монако» по 1/8 финала определится позднее.