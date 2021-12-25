«Шахтер» отказался продавать Мудрика в «Брентфорд»

«Брентфорд» сделал предложение по трансферу вингера «Шахтера». Но «горняки» ответили отказом и желают сохранить 20-летнего игрока. Об этом для Tribuna.com сообщил агент молодого футболиста Алексей Алехин.

«Да, действительно "Брентфорд" заинтересован в услугах Михаила Мудрика и предложил ему долгосрочный контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 000 фунтов в неделю. Зарплата может быть увеличена в случае удачного выступления и индивидуальных достижений игрока. "Брентфорд" сделал предложение "Шахтеру" в размере 12 миллионов евро плюс дополнительные бонусы», — сказал Алехин.

После 16 туров АПЛ «Брентфорд» занимает 12 место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне во всех турнирах Мудрик провел 19 матчей, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 9 голевых передач. В ноябре и декабре этого года фанаты «Шахтера» признавали Михаила лучшим игроком команды.