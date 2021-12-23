Рангник о ситуации с коронавирусом в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»высказался о подготовке к матчу с «Ньюкаслом» в 19 туре английской Премьер-лиге и о ситуации с коронавирусом в команде, сообщает ESPN.

«Сегодня у нас был третий тренировочный день на этой неделе, на занятии было 25 футболистов. Если не считать Поля Погба, все остальные доступны. Ситуация значительно улучшилась. Все парни в хорошей форме. Они выполнили свое домашнее задание: тренировались дома по расписанию, придерживались нашей программы. Могу сказать, что большинство, если не все, могут сыграть с "Ньюкаслом", но мне придется делать трудный выбор, подготавливая заявку на игру и выбирая стартовый состав», — сказал Рангник.

27 декабря «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Ньюкаслом» в английской Премьер-лиге.

После 16-ти сыгранных матчей «МЮ» набрал 27 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ.