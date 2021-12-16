Гончаренко: Если отмотать назад, все в ЦСКА согласились бы продать Чалова

Бывший главный тренер ЦСКАсчитает, что клубу, скорее всего, надо было продать нападающего, когда им интересовались европейские клубы.

«Мы не можем точно знать, когда футболист будет расти как на дрожжах и когда его нужно продать. У ЦСКА было очень много ситуаций, когда игроков продавали вовремя — Головина, Думбия, Мусу. Они тогда находились на самом пике.

Может быть, руководство посчитало, что на тот момент пика у Феди не было, что он еще вырастет и лучше его продать потом. Руководство имеет на это право, хотя сейчас, возможно, и жалеет о том решении. Если отмотать назад, думаю, все в ЦСКА согласились бы продать Федю — и даже за меньшие деньги.

На самом деле Федя сам по себе сильный парень. Где-то может улыбнуться — у него такая "улыбка Мона Лизы". Но все равно он силен внутренне и физически. Плюс не надо забывать, что он еще молодой, ему всего двадцать три. Надеюсь, у Феди еще все впереди.

Мы часто рассуждаем такими категориями: "игроки не растут, команда не растет". А что у нас в жизни постоянно растет, улучшается? Что? Экономика? Политическая ситуация?

В любом случае, его история не уникальная. Важно понять: есть тренировочный процесс и как бы мы ни пытались персонально подходить к каждому футболисту, все равно футбол остается командной игрой. Когда ты строишь командную тактику, она кому-то подходит, кому-то нет. То же самое и с футболистами: один вырастает, второй не вырастает», — приводит слова Гончаренко Sport24.

В текущем чемпионате России Чалов провел 16 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.