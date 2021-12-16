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    Гончаренко: Если отмотать назад, все в ЦСКА согласились бы продать Чалова

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    Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что клубу, скорее всего, надо было продать нападающего Федора Чалова, когда им интересовались европейские клубы.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    «Мы не можем точно знать, когда футболист будет расти как на дрожжах и когда его нужно продать. У ЦСКА было очень много ситуаций, когда игроков продавали вовремя — Головина, Думбия, Мусу. Они тогда находились на самом пике.

    Может быть, руководство посчитало, что на тот момент пика у Феди не было, что он еще вырастет и лучше его продать потом. Руководство имеет на это право, хотя сейчас, возможно, и жалеет о том решении. Если отмотать назад, думаю, все в ЦСКА согласились бы продать Федю — и даже за меньшие деньги.

    На самом деле Федя сам по себе сильный парень. Где-то может улыбнуться — у него такая "улыбка Мона Лизы". Но все равно он силен внутренне и физически. Плюс не надо забывать, что он еще молодой, ему всего двадцать три. Надеюсь, у Феди еще все впереди.

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    • Мы часто рассуждаем такими категориями: "игроки не растут, команда не растет". А что у нас в жизни постоянно растет, улучшается? Что? Экономика? Политическая ситуация?

    В любом случае, его история не уникальная. Важно понять: есть тренировочный процесс и как бы мы ни пытались персонально подходить к каждому футболисту, все равно футбол остается командной игрой. Когда ты строишь командную тактику, она кому-то подходит, кому-то нет. То же самое и с футболистами: один вырастает, второй не вырастает», — приводит слова Гончаренко Sport24.

    В текущем чемпионате России Чалов провел 16 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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