Колыванов: Поражение от «Сочи» вбило гвоздь в крышку гроба Витории

Экс-футболист «Динамо»отреагировала на отставкус поста главного тренера

«Я почему-то не удивлен даже. Отставка тренера в "Спартаке" — обычная история, там всегда требуют результата здесь и сейчас. Люди, работающие там, не умеют ждать.

Увольнение уже давно должно было произойти. Селихов продлил жизнь Руя в Москве. Девятое место в чемпионате говорит само за себя. Поражение от "Сочи" вбило гвоздь в крышку гроба Витории.

Получится ли у Ваноли в "Спартаке"? Это очередной кот в мешке. Может станет лучше, может хуже. Время покажет», — сказал Колыванов «Спорт-Экспрессу».

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством команда заняла первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию».

В чемпионате России после 18 туров красно-белые занимают девятое место, набрав 23 очка.