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    Колыванов: Поражение от «Сочи» вбило гвоздь в крышку гроба Витории

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    Экс-футболист «Динамо» Игорь Колыванов отреагировала на отставку Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».

    Руй Витория
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    Руй Витория

    «Я почему-то не удивлен даже. Отставка тренера в "Спартаке" — обычная история, там всегда требуют результата здесь и сейчас. Люди, работающие там, не умеют ждать.

    Увольнение уже давно должно было произойти. Селихов продлил жизнь Руя в Москве. Девятое место в чемпионате говорит само за себя. Поражение от "Сочи" вбило гвоздь в крышку гроба Витории.

    Получится ли у Ваноли в "Спартаке"? Это очередной кот в мешке. Может станет лучше, может хуже. Время покажет», — сказал Колыванов «Спорт-Экспрессу».

    Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством команда заняла первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию».

    В чемпионате России после 18 туров красно-белые занимают девятое место, набрав 23 очка.

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