Хави: Цель «Барселоны» — занять место в топ-4

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал ничью с «Осасуной» (2:2) в матче 17-го тура Примеры.

«Ничьей недостаточно. Мы хорошо боролись. При счете 2:1 мы должны были удерживать мяч, но у нас не получилось. У нас было много проблем, слишком. Мы не могли играть спокойно на половине соперника. Нам не удалось добиться успеха. Победа была у нас в руках, но мы ее упустили.

Молодые игроки нам очень помогают. Они поддерживают команду в сложный период. Их усилия невероятные. Сложно осознать разницу, которую делают эти ребята.

Наша цель — занять место в топ-4 и попытаться побороться за титул. Почему нет? Будет сложно, но мы должны продолжать верить», — приводит слова Хави Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

После 16 сыгранных туров «Барселона» располагается на 8-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка.