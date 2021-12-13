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    Хави: Цель «Барселоны» — занять место в топ-4

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    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью с «Осасуной» (2:2) в матче 17-го тура Примеры.

    Хави
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    Хави

    «Ничьей недостаточно. Мы хорошо боролись. При счете 2:1 мы должны были удерживать мяч, но у нас не получилось. У нас было много проблем, слишком. Мы не могли играть спокойно на половине соперника. Нам не удалось добиться успеха. Победа была у нас в руках, но мы ее упустили.

    Молодые игроки нам очень помогают. Они поддерживают команду в сложный период. Их усилия невероятные. Сложно осознать разницу, которую делают эти ребята.

    Наша цель — занять место в топ-4 и попытаться побороться за титул. Почему нет? Будет сложно, но мы должны продолжать верить», — приводит слова Хави Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После 16 сыгранных туров «Барселона» располагается на 8-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка.

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