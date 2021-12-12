«Ренн» — «Ницца»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 18-го тура чемпионата Франциипотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:2.

Гости победили благодаря голам Каспера Дольберга с пенальти и Юсефа Аталя с передачи дольберга.

В составе «Ренна» забитым мячом отличился Бенжамин Буриго.

Футбол. Франция. Лига 1 Ренн — Ницца 1:2 Голы: 0:1 Каспер Дольберг (пенальти) (19'), 0:2 Юсеф Аталь (51'), 1:2 Бенжамен Буриго (59') Ренн: Альфред Гомис, Амари Траоре (Лоранс Ассиньон, 79'), Варме Омари, Наиф Агер, Адриен Трюффер, Ловро Майер, Жонас Мартен (Loum Tchaouna, 83'), Батист Сантамария (Серу Гирасси, 46'), Бенжамен Буриго (Лесли Угочукву, 83'), Гаэтан Лаборде, Мартен Терье (Камал Дин Сулемана, 32') Ницца: Амин Гуири (Эванн Гессан, 83'), Каспер Дольберг (Флавьюс Данильюк, 75'), Джастин Клюйверт (Калвин Стенгс, 83'), Марио Лемина, Пабло Росарио (Морган Шнейдерлен, 90'), Hichem Boudaoui (Кефрен Тюрам-Юльен, 90'), Джордан Лотомба, Данте, Жан-Клер Тодибо, Юсеф Аталь, Вальтер Бенитес Предупреждения: Батист Сантамария (17'), Вальтер Бенитес (44'), Пабло Росарио (70'), Амин Гуири (81'), Hichem Boudaoui (90 + 2')

«Ницца» поднялась на третье место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 30 очков. «Ренн» располагается на второй строчке. У команды 31 очко.

22 декабря «Ницца» дома сыграет с «Лансом». «Ренн» в тот же день встретится на выезде с «Монако».

Календарь и таблица Лиги 1

В параллельном матче «Бордо» победил впервые за 6 туров чемпионата Франции, обыграв в гостях «Труа» — 2:1.

Жирондинцы добились успеха с помощью автогола Йоанна Сальмье и точного удара Хвана Ыйджо.

Единственный гол «Труа» забил Ксавье Шавалерен.

Футбол. Франция. Лига 1 Труа — Бордо 1:2 Голы: 1:0 Ксавье Шавалерен (28'), 1:1 Yoann Salmier (автогол) (30'), 1:2 Хван Ый Чо (55') Труа: Готье Галлон, Уалид Эль-Хаджам (Исса Каборе, 69'), Жимми Жиродон, Yoann Salmier, Мама Бальде, Роминиг Куаме, Флорьян Тардье, Ксавье Шавалерен (Hyun-Jun Suk, 69'), Рено Рипар (Жулиан Бьянкон, 69'), Тристан Денгоме (Дилан Шамбос, 78'), Йоанн Тузгар (Юссуф Коне, 78') Бордо: Хван Ый Чо (Джимми Бриан, 86'), Ясин Адли (Тимоте Пембеле, 77'), Реми Уден (Явайро Дилросун, 73'), Tom Lacoux (Отавио, 86'), Франсержио, Альберт Элис (M'Baye Niang, 77'), Рикарду Мангаш, Лоран Косельни (Мешер, 90'), Стиан Грегерсен, Энок Кватен, Бенуа Костиль Предупреждения: Уалид Эль-Хаджам (57'), Франсержио (66'), Laurent Batlles (79'), Tom Lacoux (86'), Жулиан Бьянкон (90 + 7')

«Бордо» набрал 17 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице, «Труа» опустился с 16 очками на 17-ю строчку.

В следующем туре состоятся матчи «Труа» — «Брест» и «Бордо» — «Лилль».

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В другом матче отчетного тура «Метц» на своем поле разгромил «Лорьян» — 4:1.

В составе победителей отличились Пап Матар Сарр, Фарид Булая и Ибраима Ньян, а защитник «Лорьяна» Моритц Йенц поразил ворота своей и чужой команд.

Футбол. Франция. Лига 1 Метц — Лорьян 4:1 Голы: 1:0 Папе Сарр (5'), 2:0 Moritz Jenz (автогол) (9'), 3:0 Фарид Булайя (19'), 3:1 Moritz Jenz (69'), 4:1 Ибраима Ньяне (80') Метц: Марк-Ореле Кайар, Фабьен Сентонс, Дилан Бронн, Бубакар Куяте, Томас Делаин, Папе Сарр, Венсан Пажо, Хабиб Майга (Amadou Salif Mbengue, 78'), Фарид Булайя (Варрен Тшимбембе, 84'), Николя де Превиль (Ибраима Ньяне, 71'), Опа Нгюэтт (Софьян Алакуш, 84') Лорьян: Теремас Моффи, Dango Ouattara (Тома Монкондю, 59'), Лоран Абергель (Арман Лорьенте, 58'), Энцо Ле Фе, Стефан Диарра (Кентен Буагар, 81'), Венсан Ле Гофф, Moritz Jenz, Жульен Лапорт (Адриан Грбич, 57'), Убулан Мендес, Игор Кариока, Поль Нарди Предупреждения: Лоран Абергель (17'), Жульен Лапорт (29'), Венсан Пажо (49'), Папе Сарр (89')

Еще в одном матче «Клермон» в гостях переиграл «Анже» (1:0) благодаря точному удару Мохамеда Байо с пенальти на 84-й минуте.