6 голов и победа «Фрайбурга» за 1-й тайм

Максимилиан Эггештайн Фото: globallookpress.com
Первый тайм выдался очень богатым на события. В первые 37 минут гости сумели забить шесть безответных мячей. Причем все голы были забиты разными футболистами. Отмечались — Эггештайн, Шаде, Лингарт, Хофлер, Гелер и Шлоттербек.
Гости повторили рекорд Бундеслиги по количеству голов за первую половину матча. Он был установлен 29 апреля 1978 года как раз гладбахской «Боруссией». Та игра завершилась поражением дортмундской «Боруссии» со счетом 0:12.
В таблице немецкого чемпионата «Фрайбург» (25 очков) располагается на четвертой строчке, а «Боруссия» (18) занимает 13-е место.
Футбол. Германия. Бундеслига
Боруссия М — Фрайбург 0:6
Голы: 0:1 Максимилиан Эггештайн (2'), 0:2 Kevin Schade (5'), 0:3 Филипп Линхарт (12'), 0:4 Николас Хефлер (19'), 0:5 Лукас Хёлер (25'), 0:6 Нико Шлоттербек (37'), 0:1 Максимилиан Эггештайн (2'), 0:2 Kevin Schade (5'), 0:3 Филипп Линхарт (12'), : (15'), 0:4 Николас Хефлер (19'), : (24'), 0:5 Лукас Хёлер (25'), 0:6 Нико Шлоттербек (37') Боруссия М: Ян Зоммер, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Рами Бенсебаини, Штефан Ляйнер (Патрик Херрман, 29'), Денис Закария, Куадио Коне, Джозеф Скалли, Йонас Хофман, Марку Тюрам (Ларс Штиндль, 71'), Алассан Плеа (Брил Эмболо, 29') Фрайбург: Лукас Хёлер, Эрмедин Демирович (У Ён Чон, 74'), Винченцо Грифо, Николас Хефлер, Максимилиан Эггештайн (Яник Хаберер, 74'), Kevin Schade (Роланд Шаллаи, 61'), Кристиан Гюнтер, Нико Шлоттербек (Кевен Шлоттербек, 82'), Филипп Линхарт (Мануэль Гульде, 82'), Lukas Kuebler, Марк Флеккен Предупреждения: Рами Бенсебаини (15'), Куадио Коне (24'), Эрмедин Демирович (44'), Рами Бенсебаини (15'), Куадио Коне (24'), Эрмедин Демирович (44')