6 голов и победа «Фрайбурга» за 1-й тайм

Менхенгладбах дома уступает(0:6) в 14-м туре чемпионата Германии.

Первый тайм выдался очень богатым на события. В первые 37 минут гости сумели забить шесть безответных мячей. Причем все голы были забиты разными футболистами. Отмечались — Эггештайн, Шаде, Лингарт, Хофлер, Гелер и Шлоттербек.

Гости повторили рекорд Бундеслиги по количеству голов за первую половину матча. Он был установлен 29 апреля 1978 года как раз гладбахской «Боруссией». Та игра завершилась поражением дортмундской «Боруссии» со счетом 0:12.

В таблице немецкого чемпионата «Фрайбург» (25 очков) располагается на четвертой строчке, а «Боруссия» (18) занимает 13-е место.