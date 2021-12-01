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    «Ростов» — фаворит в борьбе за хавбека «Велеса»

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    ФК «Ростов» является фаворитом в борьбе за плеймейкера «Велеса» Артура Галояна, сообщает «Матч ТВ».

    Артур Галоян
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    Артур Галоян

    Предметный интерес к 22-летнему полузащитнику проявляет также «Локомотив», однако финального раунда переговоров между представителями клубов пока не было.

    Кроме того, Галоян интересен «Сочи». Летом после того, как воспитанник «Торпедо» вернулся со сбора ЦСКА, его приглашали на просмотр южане и «Нижний Новгород», но Галоян отказался.

    В текущем первенстве ФНЛ хавбек входит в десятку лучших по системе «гол+пас». С учетом Кубка России 10 голов и 7 передач в 24 матчах.

    В контракте Галояна с «Велесом» нет фиксированной суммы отступных.

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