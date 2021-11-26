Орлов: Семак и сам понимает, что он трус

Известный комментаторсчитает, что многие СМИ несправедливо критикуютпосле гостевого матча с(1:1) в Лиге чемпионов.

«Пенальти в пользу "Зенита" в Швеции — 50 на 50, но формально судья прав. Не знаю, какую оценку выставит ему судейское сообщество. А один наш коллега пишет: "Выцыганили пенальти". Дают повтор — ну бьет же защитник "Мальме" рукой Дзюбу по шее. Это не довод, когда Быстров говорит: "Такие пенальти в конце не ставят". Это в советском футболе не ставили. Есть буква закона, и надо ее придерживаться.

На критику "Зенита" от московских СМИ могу ответить только словами Мольера: "Завистники умрут, а зависть никогда". Ну это зависть. Что еще руководит этими людьми, которые все время клюют "Зенит"? У Эзопа есть замечательная басня "Лиса и виноград". Когда лиса поняла, что ей не достать виноград, она посмотрела: "Да он зеленый", после чего побежала дальше.

Говорят, что Семак — трус? Он и сам это понимает. Он три раза чемпион стран и два раза не выходил из группы. Ему важно было выйти в евровесну, и он сейчас вышел, все-таки сделал шажок вперед. Давайте будем честны до конца. Разве можно сравнить "Челси" и "Ювентус" с "Зенитом"? Вы что? Зачем самих себя обманывать?», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».