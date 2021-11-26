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    Орлов: Семак и сам понимает, что он трус

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    Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что многие СМИ несправедливо критикуют «Зенит» после гостевого матча с «Мальме» (1:1) в Лиге чемпионов.

    «Зенит» дважды бил пенальти в матче с «Мальме»
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    «Зенит» дважды бил пенальти в матче с «Мальме»

    «Пенальти в пользу "Зенита" в Швеции — 50 на 50, но формально судья прав. Не знаю, какую оценку выставит ему судейское сообщество. А один наш коллега пишет: "Выцыганили пенальти". Дают повтор — ну бьет же защитник "Мальме" рукой Дзюбу по шее. Это не довод, когда Быстров говорит: "Такие пенальти в конце не ставят". Это в советском футболе не ставили. Есть буква закона, и надо ее придерживаться.

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    • Говорят, что Семак — трус? Он и сам это понимает. Он три раза чемпион стран и два раза не выходил из группы. Ему важно было выйти в евровесну, и он сейчас вышел, все-таки сделал шажок вперед. Давайте будем честны до конца. Разве можно сравнить "Челси" и "Ювентус" с "Зенитом"? Вы что? Зачем самих себя обманывать?», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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