«Динамо» Киев — «Бавария»: счет матча 1:2, обзор голов

Мюнхенскаяодержала победу над киевскимв выездном матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы E, которая прошла на НСК «Олимпийский», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Чемпионы Германии открыли счет уже на 14-й минуте, когда Роберт Левандовски поразил цель эффектным ударом в падении через себя.

На 42-й минуте Кингсли Коман удвоил преимущество «Баварии», точно пробив под перекладину после паса Корентена Толиссо.

«Сине-белые» забили первый гол на групповом этапе на 70-й минуте. Виктор Цыганков сделал пас в чужую штрафную на Дениса Гармаша, который в ближнем бою переиграл Мануэля Нойера.

«Бавария» уже оформила выход в 1/8 финала, а киевское «Динамо» не поднимется выше четвертого места, если «Бенфика» наберет хотя бы один балл в игре с «Барселоной».

Группа E: 1. «Бавария» — 15 очков, 2. «Барселона» — 6, 3. «Бенфика» — 4, 4. «Динамо» Киев -1.