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    Агент Миранчука: «Аталанта» не рассматривает возможность его продажи

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    Вадим Шпинев, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, провел встречу с руководством клуба и рассказал о деталях разговора.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Сегодня у нас состоялась встреча с руководством "Аталанты". Со стороны клуба на ней присутствовали спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори, исполнительный директор Лука Перкасси. А с нашей стороны я и мой итальянский партнер Валерио Джуффрида. На встрече мы обсудили несколько вопросов, в том числе и текущее положение дел Алексея Миранчука.

    Встреча прошла в отличной и позитивной атмосфере. Руководство "Аталанты" в очередной раз подчеркнуло, что довольно Лёшей, довольно его трансфером. Клуб даже не рассматривает возможность его продажи. В него верят и не сомневаются, что Миранчук принесёт "Аталанте" много пользы», — цитирует Шпинева «Чемпионат».

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