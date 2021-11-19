Агент Миранчука: «Аталанта» не рассматривает возможность его продажи

, агент российского полузащитника «Аталанты», провел встречу с руководством клуба и рассказал о деталях разговора.

«Сегодня у нас состоялась встреча с руководством "Аталанты". Со стороны клуба на ней присутствовали спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори, исполнительный директор Лука Перкасси. А с нашей стороны я и мой итальянский партнер Валерио Джуффрида. На встрече мы обсудили несколько вопросов, в том числе и текущее положение дел Алексея Миранчука.

Встреча прошла в отличной и позитивной атмосфере. Руководство "Аталанты" в очередной раз подчеркнуло, что довольно Лёшей, довольно его трансфером. Клуб даже не рассматривает возможность его продажи. В него верят и не сомневаются, что Миранчук принесёт "Аталанте" много пользы», — цитирует Шпинева «Чемпионат».