Спортивный психолог о словах Карпина: Это эгоцентризм. Получается, что сборная России — это Карпин

Спортивный психолог, доктор медицинских наукпроанализировал недавние высказывания главного тренера сборной Россиипосле поражения от Хорватии (0:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Карпин, как известно, заявил, что может покинуть сборную, так как не уверен, что сможет изменить психологию футболистов.

«Я бы сказал — это эгоцентризм. Он же все время говорит только про себя: "Я отвечаю", "Я виноват", "Я идиот"… Простите, ты на поле не выходил. Давайте ты нам четко скажешь, за что ты отвечаешь и что в связи с неудачей ты собираешься делать.

А так, получается, что сборная России — это Карпин. И это видно из всех интервью, которые он давал. Карпин не Людовик ХIV. Он не может сказать, что сборная — это он. Покуда сборная это только Карпин, ничего хорошего не будет. Потому что нет конструктивных предложений по выходу из ситуации. А есть: "Я теперь даже не знаю, что будет".

Будут стыковые матчи за право попасть на чемпионат мира. Что изменится? Другие футболисты придут? Скажи об этом. Изменится система игры? Нет, он играет одну и ту же систему. Что изменится и почему вдруг должно стать лучше? Именно с точки зрения тренера. Не с точки зрения организации футбольного дела в России, а с точки зрения той работы, которую должен проводить тренер.

Я как спортивный психолог очень не люблю тренеров, которые в конечном итоге рассказывают нам, что во всем виновата психология . Вот когда у них все хорошо, они все великие психологи, мотиваторы и так далее. Проиграли — сразу разговоры: голова, дескать, предмет темный и анализу не подлежит. Помните, как доктор в фильме "Формула любви говорил"? На эту голову можно все свалить. И дальше ни в чем не разбираться.

"У нас пораженческая психология". У всей страны, что ли, пораженческая? Или только у игроков сборной? Ну, хорошо, если она пораженческая, ты сделал что-нибудь, чтобы она такой не стала? Ведь тренер сборной игроков не тренирует. Их тренируют тренеры клубов.

Что можно сделать в сборной? Назвать состав и мотивировать. Вот состав он назвал, игроков мотивировал. Теперь он недоволен мотивацией? Кем он недоволен? Чем?», — приводит слова Гущина «Спорт день за днем».