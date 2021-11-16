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    «Химки» объявят главного тренера в пятницу, 19 ноября

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    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг слухи, которые связывают экс-тренера «Спартака» Массимо Карреру с возможным назначением в подмосковный клуб.

    «Химки»
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    «Химки»

    «Массимо Карреры не будет в "Химках". Пусть те люди, которые распускают эти слухи, деньги принесут к нам в клуб и фантазируют дальше. Все они люди уважаемые, но помимо того, что языком чесать, надо делать дело.

    Роман Пилипчук? Ну, слушайте, пусть пишут. Объявим главного тренера в пятницу, поставим точку в этом вопросе. Это будет отечественный специалист. Галактионов? Не хотел бы говорить фамилии, мы много кого рассматриваем.

    Думаю, все, кто сейчас есть в тренерском штабе, останутся в команде. Ни с кем не планируем расставаться», — сказал Терюшков Sport24.

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