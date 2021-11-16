«Химки» объявят главного тренера в пятницу, 19 ноября

Член наблюдательного совета «Химок»опроверг слухи, которые связывают экс-тренера «Спартака»с возможным назначением в подмосковный клуб.

«Массимо Карреры не будет в "Химках". Пусть те люди, которые распускают эти слухи, деньги принесут к нам в клуб и фантазируют дальше. Все они люди уважаемые, но помимо того, что языком чесать, надо делать дело.

Роман Пилипчук? Ну, слушайте, пусть пишут. Объявим главного тренера в пятницу, поставим точку в этом вопросе. Это будет отечественный специалист. Галактионов? Не хотел бы говорить фамилии, мы много кого рассматриваем.

Думаю, все, кто сейчас есть в тренерском штабе, останутся в команде. Ни с кем не планируем расставаться», — сказал Терюшков Sport24.