Кейн прокомментировал разгром сборной Албании

Нападающий сборной Англиидал интервью, в котором поделился мыслями после разгромной победы над сборной Албании (5:0) в матче отборочного цикла ЧМ-2022.

«Этот результат важен для нас. Мы хотели добиться именно такой победы. В перерыве между таймами раскрывается индивидуальность команды. Были немного разочарованы, когда последний раз играли на "Уэмбли", и хотели с этим разобраться. Мы хотели быть жёсткими на всём периметре поля, а не только в штрафной. Мы должны были взять себя в руки. Хотели усложнить сопернику задачу и показать стране и миру, на что мы способны. Думаю, мы этого добились», — приводит слова Кейна L'Equipe.

На данный момент англичане лидируют в таблице I с 23 очками на счету.