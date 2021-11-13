Кейн прокомментировал разгром сборной Албании

Харри Кейн и Джордан Хендерсон Фото: globallookpress.com
«Этот результат важен для нас. Мы хотели добиться именно такой победы. В перерыве между таймами раскрывается индивидуальность команды. Были немного разочарованы, когда последний раз играли на "Уэмбли", и хотели с этим разобраться. Мы хотели быть жёсткими на всём периметре поля, а не только в штрафной. Мы должны были взять себя в руки. Хотели усложнить сопернику задачу и показать стране и миру, на что мы способны. Думаю, мы этого добились», — приводит слова Кейна L'Equipe.
На данный момент англичане лидируют в таблице I с 23 очками на счету.