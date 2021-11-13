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    Кейн прокомментировал разгром сборной Албании

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    Нападающий сборной Англии Харри Кейн дал интервью, в котором поделился мыслями после разгромной победы над сборной Албании (5:0) в матче отборочного цикла ЧМ-2022.

    Харри Кейн и Джордан Хендерсон
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    Харри Кейн и Джордан Хендерсон

    «Этот результат важен для нас. Мы хотели добиться именно такой победы. В перерыве между таймами раскрывается индивидуальность команды. Были немного разочарованы, когда последний раз играли на "Уэмбли", и хотели с этим разобраться. Мы хотели быть жёсткими на всём периметре поля, а не только в штрафной. Мы должны были взять себя в руки. Хотели усложнить сопернику задачу и показать стране и миру, на что мы способны. Думаю, мы этого добились», — приводит слова Кейна L'Equipe.

    На данный момент англичане лидируют в таблице I с 23 очками на счету.

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