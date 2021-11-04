«Галатасарай» — «Локомотив»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью св выездном матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча группы E, которая прошла в Стамбуле, завершилась со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед на 43-й минуте, когда Патрик ван Анхольт сделал пас к штрафной, Софьян Фегули принял мяч и нанес великолепный обводящий удар в дальний угол ворот.

«Железнодорожники» отыгрались на 72-й минуте. Константин Марадишвили получил пас в штрафной и прострелил вдоль ворот, Федор Смолов не дотянулся, зато Франсуа Камано с метра отправил мяч в сетку.

В следующем туре 25 ноября «Локомотив» примет «Лацио», а «Галатасарай» сыграет с «Марселем».

Футбол. Лига Европы. Группа E Галатасарай — Локомотив 1:1 Голы: 1:0 Софьян Фегули (43'), 1:1 Франсуа Камано (73'), 1:0 S. Feghouli (43'), 1:1 F. Kamano (73'), 1:0 S. Feghouli (43'), 1:1 F. Kamano (73'), 1:0 S. Feghouli (43'), 1:1 F. Kamano (73') Галатасарай: Фернандо Муслера, Деандре Йедлин, Виктор Нельссон, Маркан, Патрик ван Анхольт (Омер Байрам, 76'), Беркан Кутлу, Олимпиу Моруцан (Mostafa Mohamed, 76'), Софьян Фегули (Baris Alper Yilmaz, 71'), Александру Чикылдэу, Kerem Akturkoglu, Халиль Дервисоглу (Мбайе Дьян, 90') Локомотив: Рифат Жемалетдинов, Виталий Лисакович (Фёдор Смолов, 46'), Дмитрий Рыбчинский (Франсуа Камано, 65'), Алексис Бека (Мурило Серкейра, 85'), Константин Марадишвили, Гирано Керк, Мацей Рыбусь, Тин Едвай, Дмитрий Баринов, Максим Ненахов (Дмитрий Живоглядов, 46'), Гилерме Предупреждения: Деандре Йедлин (8'), Максим Ненахов (14'), Тин Едвай (37'), Baris Alper Yilmaz (74'), Мбайе Дьян (90'), Дмитрий Живоглядов (90'), Халиль Дервисоглу (90'), Дмитрий Баринов (90'), M. Nenakhov (14'), T. Jedvaj (37'), B. A. Yilmaz (74'), M. Diagne (90'), D. Zhivoglyadov (90'), D. Barinov (90'), D. Yedlin (8'), M. Nenakhov (14'), T. Jedvaj (37'), B. A. Yilmaz (74'), M. Diagne (90'), D. Zhivoglyadov (90'), D. Barinov (90'), D. Yedlin (8'), M. Nenakhov (14'), T. Jedvaj (37'), B. A. Yilmaz (74'), M. Diagne (90'), D. Zhivoglyadov (90'), D. Barinov (90')

Группа E: 1. «Галатасарай» — 8 очков, 2. «Лацио» — 4. 3. «Марсель» — 3, 4. «Локомотив» — 2.