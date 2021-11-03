Экс-главам ФИФА и УЕФА предъявили обвинения в мошенничестве

Бывший президент ФИФАи экс-глава УЕФАвскоре предстанут перед судом.

Офис генерального прокурора Швейцарии обвиняет Блаттера и Платини в мошенничестве более чем на два миллиона долларов, сообщает Reuters.

Бывшему президенту ФИФА приписывают мошенничество, присвоение и преступную бесхозяйственность, а также подделку документов. Экс-главе УЕФА выдвинули схожие обвинения в коррупции.

«Собранные Федеральной прокуратурой доказательства укрепили подозрение в том, что этот платеж Платини был произведен без законных оснований. Он нанес ущерб активам ФИФА и незаконно обогатил Платини», — говорится в сообщении.