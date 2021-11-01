СМИ: «Пари Сен-Жермен» может расторгнуть контракт с Рамосом

Французское издание Le Parisien сообщает, что вариант расторжения контрактабольше не является «научной фантастикой» для «Пари Сен-Жермен».

Парижский клуб обеспокоен физической формой испанца, который пока не дебютировал в составе команды после своего приезда прошлым летом.

Долгое время Рамос залечивал травму икроножной мышцы. Он постепенно вернулся к индивидуальным тренировкам, но, так как форсирует подготовку, сроки его выхода на поле постоянно сдвигаются. На данный момент защитник все еще испытывает боль во время тренировок.

Чемпион мира в составе сборной Испании провел всего пять матчей на клубном уровне в календарном году. В феврале ему сделали операцию на левом колене, в апреле — на левой икре, в мае — на ахилловом сухожилии.

Спортивный директор парижан Леонардо после матча с «Лиллем» настаивал, что все знал о физической форме Рамоса перед заключением контракта. Судя по еженедельным отчетам о травмах, клуб, похоже, сохраняет надежду на то, что 35-летний футболист в конце концов вернется в строй. Однако внутри руководства оптимизм пошел на убыль.