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    «Кубань» одержала волевую победу над «Енисеем»

    «Кубань» — «Енисей»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Краснодарская «Кубань» одержала домашнюю победу над красноярским «Енисеем» (2:1) в матче 20-го тура первенства ФНЛ.

    «Кубань»
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    «Кубань»

    Счет в матче открыли гости — на 21-й минуте отличился Михаил Комков.

    Краснодарцы ответили голами Андрея Козлова на 47-й минуте и Василия Алейникова на 77-й.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Кубань — Енисей 2:1
    Голы: 0:1 Михаил Комков (21'), 1:1 Андрей Козлов (74'), 2:1 Василий Алейников (77') Предупреждения: Andrius Rukas (5'), Анзор Саная (6'), Никита Кармаев (19'), Михаил Комков (50'), Ilya Petrov (52'), Kirill Klimov (90 + 1')

    «Кубань» поднялась в турнирной таблице первенства ФНЛ на 16-е место, набрав 20 очков в 20 матчах. «Енисей» находится на 15-й строчке: 22 очка после 20 игр.

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