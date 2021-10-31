«Кубань» — «Енисей»: счет матча 2:1, обзор голов

«Кубань» Фото: «Кубань»
Счет в матче открыли гости — на 21-й минуте отличился Михаил Комков.
Краснодарцы ответили голами Андрея Козлова на 47-й минуте и Василия Алейникова на 77-й.
Футбол. Россия. ФНЛ
Кубань — Енисей 2:1
Голы: 0:1 Михаил Комков (21'), 1:1 Андрей Козлов (74'), 2:1 Василий Алейников (77') Предупреждения: Andrius Rukas (5'), Анзор Саная (6'), Никита Кармаев (19'), Михаил Комков (50'), Ilya Petrov (52'), Kirill Klimov (90 + 1')
«Кубань» поднялась в турнирной таблице первенства ФНЛ на 16-е место, набрав 20 очков в 20 матчах. «Енисей» находится на 15-й строчке: 22 очка после 20 игр.