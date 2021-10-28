ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»Примера. «Барса» проиграла «Райо Вальекано», «Реал» сыграл вничью с «Осасуной»
  • 00:24
    • «Реал» не справился с «Осасуной»
  • 21:54
    • Гол Фалькао принес «Райо Вальекано» победу над «Барселоной»
  • 21:30
    • «Сассуоло» вырвал победу в матче с «Ювентусом»
  • 00:17
    • Стали известны все участники 1/8 финала Кубка России
  • 23:56
    • «Вест Хэм» по пенальти выбил «Ман Сити» из Кубка Лиги
    Все новости спорта

    Стали известны все участники 1/8 финала Кубка России

    Футбол Кубок России Футбол России ЦСКА Динамо Чайка Кубань Нижний Новгород Алания Балтика Ротор Енисей КамАЗ Арсенал Тула Спартак Зенит Локомотив Рубин Сочи
    По итогам матчей группового раунда стали известны все участники 1/8 финала Кубка России.

    Кубок России
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кубок России

    На этой стадии сыграют 11 клубов, выигравших свои группы в элитном групповом раунде, а также пять команд РПЛ, которые заняли по итогам прошлого розыгрыша чемпионата места с первого по пятое.

    В плей-офф турнира вышли московские ЦСКА и «Динамо», «Чайка» из Ростовской области, краснодарская «Кубань», «Нижний Новгород», владикавказская «Алания», волгоградский «Ротор», калининградская «Балтика», красноярский «Енисей», «КАМАЗ» из Набережных Челнов, а также тульский «Арсенал»,

    «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи» были освобождены от участия в групповом этапе как участники еврокубков.

    В четверг, 28 октября, РФС объявит дату жеребьевки 1/8 финала Кубка России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли «Атлетико» три очка из Валенсии?
  • «Леванте» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Наполи» не оступится на своем поле
  • «Наполи» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Удержит ли «Реал Сосьедад» лидерство в Примере?
  • «Сельта» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.69
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 22:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Наполи — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.26
  • Прогноз на матч Питтсбург — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сиэтл — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Даллас — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры