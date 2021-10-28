По итогам матчей группового раунда стали известны все участники 1/8 финала Кубка России.

На этой стадии сыграют 11 клубов, выигравших свои группы в элитном групповом раунде, а также пять команд РПЛ, которые заняли по итогам прошлого розыгрыша чемпионата места с первого по пятое.

В плей-офф турнира вышли московские ЦСКА и «Динамо», «Чайка» из Ростовской области, краснодарская «Кубань», «Нижний Новгород», владикавказская «Алания», волгоградский «Ротор», калининградская «Балтика», красноярский «Енисей», «КАМАЗ» из Набережных Челнов, а также тульский «Арсенал»,

«Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи» были освобождены от участия в групповом этапе как участники еврокубков.

В четверг, 28 октября, РФС объявит дату жеребьевки 1/8 финала Кубка России.