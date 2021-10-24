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    Слуцкий про 1:1 с «Уфой»: Одна из самых сильных потерь очков в моей карьере

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча с «Уфой» (1:1) в 12-м туре РПЛ.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Трудно представить более сильную потерю очков, чем в матче с "Локомотивом". Одна из самых сильных потерь очков, которая была у меня за всю карьеру.

    Сегодня игра развивалась определенным образом. Хорошо, что так отреагировали на второй тайм. Удовлетворен качеством игры после перерыва. Жаль, что не дожали.

    Могу сказать, что арбитр точно не повлиял сегодня на ход матча. Его решения не были критичны ни для одной из команд.

    Как я понимаю, с ВАР были правильно отменены пенальти в наши ворота и в ворота "Уфы". Пусть лучше это будет чуть-чуть дольше, но принимаются правильные решения», — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер».

    Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным.

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