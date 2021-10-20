Анчелотти: «Реал» против «Шахтера» провел идеальный матч

Главный тренер «Реала»дал комментарий после победы над донецким «Шахтером» (5:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Моя команда заряжается большими амбициями, поэтому сегодня мы провели идеальный матч. После наших недавних неудач было жизненно важно подготовить ответ, и мы с этим справились. Мы сделали то, что обещали. Нам удалось сыграть на высоком уровне. Мы хорошо защищались, выглядели свежо и остро играли весь матч до конца.

Винисиус забил классный мяч, но голы стали результатом командных действий. Он молод. Он растет и учится. Сейчас он полон уверенности. Но мне бы хотелось отметить всю команду», — цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.

«Реал» набрал шесть очков и делит 1-2 места в группе D с «Шерифом». «Шахтер» с одним баллом замыкает квартет.