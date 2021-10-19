ФИФА будет проводить чемпионат мира два раза в год, начиная с ЧМ-2026

По данным источника, организация уже уведомила об этом все входящие в нее национальные ассоциации. Реформу предлагают ввести в рамках нового календаря для сборных.
Согласно проекту, число дней, на которое клубы будут отправлять своих футболистов в сборные, сократится с 50 до 30 в год.
Квалификационный раунд международных турниров будет ограничен максимум семью матчами, что, таким образом, позволит проводить его в два окна — в октябре и в марте.
ФИФА подчеркивает, что данные реформы позволят сократить нагрузки на футболистов.
Также ФИФА отметила, что общее число матчей сборных, выступающих под эгидой УЕФА, за 4-летний период снизится с 44 до 43, а южноамериканских команд — с 38 до 34.
По опросам, данную реформу поддерживают 166 национальных федераций из 211, входящих ФИФА
🚨⚽️ NOTICIA SER | REVOLUCIÓN EN EL FÚTBOL MUNDIAL— El Larguero (@ellarguero) October 19, 2021
🔊 FIFA comunica a las selecciones su firme intención de organizar el Mundial cada 2 años desde 2026
📄 @La_SER accede al informe en el que se expone y defiende el calendario que quieren implantar
🎙️ Informa @Ignacio_Marcano pic.twitter.com/oJe443R50L