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    ФИФА будет проводить чемпионат мира два раза в год, начиная с ЧМ-2026

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    Международная федерация футбола (ФИФА) намерена проводить чемпионат мира каждые два года, начиная с ЧМ-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике, сообщает Cadena SER.

    Президент ФИФА Джанни Инфантино
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    Президент ФИФА Джанни Инфантино

    По данным источника, организация уже уведомила об этом все входящие в нее национальные ассоциации. Реформу предлагают ввести в рамках нового календаря для сборных.

    Согласно проекту, число дней, на которое клубы будут отправлять своих футболистов в сборные, сократится с 50 до 30 в год.

    Квалификационный раунд международных турниров будет ограничен максимум семью матчами, что, таким образом, позволит проводить его в два окна — в октябре и в марте.

    ФИФА подчеркивает, что данные реформы позволят сократить нагрузки на футболистов.

    Также ФИФА отметила, что общее число матчей сборных, выступающих под эгидой УЕФА, за 4-летний период снизится с 44 до 43, а южноамериканских команд — с 38 до 34.

    По опросам, данную реформу поддерживают 166 национальных федераций из 211, входящих ФИФА

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