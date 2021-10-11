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    Лоськов и Пашинин войдут в штаб Гиздоля в «Локомотиве»

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    Тренеры «Локомотива» Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин останутся в тренерском штабе после назначения на пост наставника команды Маркуса Гисдоля, сообщает Sport24.

    Дмитрий Лоськов
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    Дмитрий Лоськов

    Лоськов и Пашинин, ранее игравшие за клуб, в июне продлили контракты с «Локо». После увольнения Марко Николича, Лоськов был назначен и. о. главного тренера «Локомотива»

    Накануне появилась информация, что немецкий тренер в ближайшее время примет московский клуб.

    В начале карьеры Гисдоль работал с молодежными командами «Штутгарта» и «Хоффенхайм». Также Гисдоль работал главным тренером основной команды «Хоффенхайм» и ассистентом главного тренера «Шальке 04».

    С 2016 по 2018 год Маркус Гисдоль возглавлял «Гамбург», а с 2018-го по 2021-й — «Кельн».

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