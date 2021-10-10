Экс-наставник «Гамбурга» и «Кельна» возглавит «Локомотив»

Немецкий специалиств ближайшее время возглавит московский, сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Гисдоль занимается тренерской деятельностью с 25 лет. Специалист работал с такими командами, как «Штутгарт» U17, «Хоффенхайм», «Шальке» и «Гамбург». Последним местом работы Гисдоля был «Кельн», который специалист покинул в текущем году.

«Локомотив» достиг договорённости с Маркусом Гисдолем

В ближайшее время известный немецкий специалист займёт должность главного тренера

➡️ https://t.co/wqsZCL06aM pic.twitter.com/aGstUgLOGI — «Локомотив» (@fclokomotiv) October 10, 2021

Напомним, 5 октября «Локомотив» объявил об увольнении Николича. 42-летний серб возглавлял команду с июня 2020 года.