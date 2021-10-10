ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гави Настоящее и будущее сборной Испании. Гави покорил всех своей игрой против Италии
  • 08:00
    • Фьюри защитил титул чемпиона WBC, нокаутировав Уайлдера в 11 раунде
  • 12:45
    • Экс-наставник «Гамбурга» и «Кельна» возглавит «Локомотив»
  • 23:39
    • Сборная Англии разгромила Андорру в отборе ЧМ-2022
  • 00:07
    • Гол Роналду помог сборной Португалии победить Катар
  • 23:51
    • Дания крупно обыграла Молдавию, Швейцария победила Северную Ирландию
    Все новости спорта

    Экс-наставник «Гамбурга» и «Кельна» возглавит «Локомотив»

    Футбол Футбол России РПЛ Локомотив Футбол Германии Бундеслига Гамбург Кельн Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Немецкий специалист Маркус Гисдоль в ближайшее время возглавит московский «Локомотив», сообщает пресс-служба «железнодорожников».

    Маркус Гисдоль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркус Гисдоль

    Гисдоль занимается тренерской деятельностью с 25 лет. Специалист работал с такими командами, как «Штутгарт» U17, «Хоффенхайм», «Шальке» и «Гамбург». Последним местом работы Гисдоля был «Кельн», который специалист покинул в текущем году.

    Напомним, 5 октября «Локомотив» объявил об увольнении Николича. 42-летний серб возглавлял команду с июня 2020 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция обыграет Испанию в финале Лиги наций?
  • Испания — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.58
    •
  • Сможет ли Италия обыграть расстроенную Бельгию?
  • Италия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Выиграет ли «Салават Юлаев» во второй домашней встрече кряду?
  • «Салават Юлаев» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.13
  • Экспресс дня 10 октября
  • Сегодня в 23:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Италия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Словения — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Хорватия — Словакия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Македония — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры