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    Геркус: Леонченко будет уволен с поста гендиректора «Локомотива»

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    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о возможных перестановках в руководстве московского клуба.

    Илья Геркус
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    Илья Геркус

    Ранее сообщалось, что «Локомотив» в ближайшие дни объявит об увольнении Марко Николича с поста главного тренера команды.

    «Локомотив на стиле. Продлевают тренера с остающимся годом контракта на три, выписывают первоклассные отступные и спустя четыре месяца увольняют. Хотя официального объявления все еще нет, что прекрасно. Вдобавок торгуются по снижению отступных — то есть "экономят", что еще прекраснее.

    Ну и для закрепления успеха увольняют гендиректора (Владимира) Леонченко. "Заодно". И.о. назначается хоккейный менеджер Николай Кошкин», — написал Геркус в своем телеграм-канале.

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    «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

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