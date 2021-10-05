Геркус: Леонченко будет уволен с поста гендиректора «Локомотива»

Бывший генеральный директор «Локомотива»рассказал о возможных перестановках в руководстве московского клуба.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» в ближайшие дни объявит об увольнении Марко Николича с поста главного тренера команды.

«Локомотив на стиле. Продлевают тренера с остающимся годом контракта на три, выписывают первоклассные отступные и спустя четыре месяца увольняют. Хотя официального объявления все еще нет, что прекрасно. Вдобавок торгуются по снижению отступных — то есть "экономят", что еще прекраснее.

Ну и для закрепления успеха увольняют гендиректора (Владимира) Леонченко . "Заодно". И.о. назначается хоккейный менеджер Николай Кошкин», — написал Геркус в своем телеграм-канале.

На прошлой неделе «Локомотив» проиграл «Лацио» (0:2) в Лиге Европы и уступил «Ростову» (1:2) в рамках РПЛ.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.