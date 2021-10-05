Геркус: Леонченко будет уволен с поста гендиректора «Локомотива»

Ранее сообщалось, что «Локомотив» в ближайшие дни объявит об увольнении Марко Николича с поста главного тренера команды.
«Локомотив на стиле. Продлевают тренера с остающимся годом контракта на три, выписывают первоклассные отступные и спустя четыре месяца увольняют. Хотя официального объявления все еще нет, что прекрасно. Вдобавок торгуются по снижению отступных — то есть "экономят", что еще прекраснее.
Ну и для закрепления успеха
На прошлой неделе «Локомотив» проиграл «Лацио» (0:2) в Лиге Европы и уступил «Ростову» (1:2) в рамках РПЛ.
«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.