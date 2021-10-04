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    Мюллер: «Бавария» была недостаточно эффективна как в атаке, так и в обороне

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    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение команды в матче 8-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (1:2).

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    «Мы очень разочарованы, злы и раздражены. Даже не знаю, какое слово лучше подойдет. Это матч, который мы, конечно, ни в коем случае не должны были проигрывать. В итоге нас подвела эффективность.

    По ощущениям сегодня у нас было много голевых моментов. Неприятно, что первый же момент у наших ворот привел к голу. Мы были недостаточно эффективны как в атаке, так и в обороне. Из тех немногих моментов, что были у "Айнтрайхта", они сделали два гола.

    Мы определенно не все сделали правильно, но по ощущениям это был матч, в котором довольно часто побеждаешь. Не хорошо, что мы сегодня проиграли, но это не выбьет нас из колеи», — приводит слова футболиста официальный сайт мюнхенцев.

    В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает первое место (16 очков), а «Айнтрахт» — 13-е (8 очков).

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