Мюллер: «Бавария» была недостаточно эффективна как в атаке, так и в обороне

Нападающийпрокомментировал поражение команды в матче 8-го тура чемпионата Германии против(1:2).

«Мы очень разочарованы, злы и раздражены. Даже не знаю, какое слово лучше подойдет. Это матч, который мы, конечно, ни в коем случае не должны были проигрывать. В итоге нас подвела эффективность.

По ощущениям сегодня у нас было много голевых моментов. Неприятно, что первый же момент у наших ворот привел к голу. Мы были недостаточно эффективны как в атаке, так и в обороне. Из тех немногих моментов, что были у "Айнтрайхта", они сделали два гола.

Мы определенно не все сделали правильно, но по ощущениям это был матч, в котором довольно часто побеждаешь. Не хорошо, что мы сегодня проиграли, но это не выбьет нас из колеи», — приводит слова футболиста официальный сайт мюнхенцев.

В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает первое место (16 очков), а «Айнтрахт» — 13-е (8 очков).