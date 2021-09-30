Главный тренер «Шерифа» назвал причины упадка в российском футболе

Главный тренер «Шерифа»оценил российский и украинский футбол и высказал мнение о главных проблемах российского футбола.

Россия идет на 10-м месте в рейтинге УЕФА, Украина — на 11-м.

«Кто сильнее сейчас? Украина! У нас достаточно много молодых футболистов. В России их очень мало. Чемпионаты не буду сравнивать. А смысл? У вас почти все бюджетные команды! На Украине нет бюджетных команд.

Украина скоро может обойти Россию в рейтинге УЕФА? Но я, конечно, буду болеть за Украину. Я очень хочу, чтобы мы обошли Россию.

Бюджет — это одно. Ты его получил и распилил. А когда есть хозяин, то все понимают, что человек считает каждую копейку. Все с этим считаются.

На мой взгляд, на вас давит лимит. Его нужно убирать. Давайте возьмем Англию. Сколько вчера англичан сыграло за "Челси" в Лиге чемпионов? Вот и весь ответ. О чем тут говорить? Думаю, рано или поздно вы придете к отмене лимита.

Что еще не так? Завышенные зарплаты футболистов! Хотя не я об этом должен говорить и думать. Для этого есть руководители клубов», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Ранее, 28 сентября, «Шериф» выиграл у «Реала» (2:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.