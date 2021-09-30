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    «Спартак» одержал волевую победу над «Наполи»

    «Спартак» — «Наполи»: счет матча 2:3, обзор голов

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    «Спартак» одержал победу над «Наполи» в выездном матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    Встреча группы C, которая прошла в Неаполе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

    Хозяева вышли вперед уже на 12-й секунде игры! Лоренцо Инсинье с фланга навесил в штрафную, Александр Максименко ошибся на выходе, а Элиф Элмас подхватил мяч и поразил пустые ворота.

    На 30-й минуте неаполитанцы остались в меньшинстве — Мариу Руй получил прямую красную карточку за грубый подкат против Виктора Мозеса.

    «Красно-белые» отыгрались на 55-й минуте усилиями Квинси Промеса, который замкнул прострел от Мозеса.

    На 80-й минуте «Спартак» получил минимальный перевес. Айртон ускорился по левому флангу и выкатил мяч на линию штрафной, откуда Михаил Игнатов в касание пробил точно в нижний угол ворот.

    Еще через две минуты составы команд уравнялись. Максимилиано Кофрие получил вторую желтую карточку за опасную игру против Виктора Осимхена.

    А на последней минуте москвичи упрочили свое преимущество. Промес оформил дубль, воспользовавшись классной передачей Александра Соболева.

    За пару минут до финального свистка Осимхен сократил отставание «Наполи» до минимума, но хозяев это не спасло.

    Футбол. Лига Европы. Группа C
    Наполи — Спартак 2:3
    Голы: 1:0 Элиф Элмас (1'), 1:1 Квинси Промес (55'), 1:2 Михаил Игнатов (80'), 1:3 Квинси Промес (90') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Костас Манолас, Калиду Кулибали, Мариу Руй, Элиф Элмас (Адам Уна, 82'), Фабиан, Пётр Зелиньски (Андре Франк Замбо Ангисса, 46'), Маттео Политано, Андреа Петанья (Виктор Осимхен, 46'), Лоренцо Инсинье (Кевин Малку, 41') Спартак: Квинси Промес, Эсекьель Понсе (Александр Соболев, 45'), Айртон Лукас, Наиль Умяров, Зелимхан Бакаев (Александр Ломовицкий, 88'), Руслан Литвинов (Михаил Игнатов, 73'), Виктор Мозес, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Maximiliano Caufriez, Александр Максименко Предупреждения: Эсекьель Понсе (43'), Руслан Литвинов (45 + 1'), Джованни Ди Лоренцо (45 + 8'), Александр Соболев (45 + 8'), Калиду Кулибали (65'), Maximiliano Caufriez (65'), Айртон Лукас (77'), Фабиан (78'), Maximiliano Caufriez (82'), Костас Манолас (84'), Александр Максименко (89'), Наиль Умяров (90 + 10') Удаление: Мариу Руй (29')

    В другом матче этой группы «Легия» у себя дома одолела «Лестер» 1:0 благодаря голу Махира Эмрели на 31-й минуте.

    Футбол. Лига Европы. Группа C
    Легия — Лестер 1:0
    Гол: 1:0 Махир Эмрели (31') Легия: Cezary Miszta, Артур Енджейчик, Матеуш Ветеска, Maik Nawrocki, Mattias Johansson (Йёль Абу Ханна, 78'), Бартош Слиш, Игорь Харатин, Андре Мартинш (Лирим Кастрати, 70'), Филип Младенович, Жозуэ (Рафаэл Лопеш, 82'), Махир Эмрели (Томаш Пекхарт, 83') Лестер: Патсон Дака (Джейми Варди, 82'), Айосе Перес (Харви Льюис Барнс, 67'), Люк Томас, Kiernan Dewsbury-Hall (Джеймс Мэддисон, 67'), Юри Тилеманс, Бубакари Сумаре, Тимоти Кастань, Янник Вестергор, Чаглар Сёюнджю, Даниэль Амарти (Адемола Лукман, 78'), Каспер Шмейхель Предупреждения: Люк Томас (21'), Жозуэ (52'), Махир Эмрели (84'), Джеймс Мэддисон (84'), Томаш Пекхарт (88'), Филип Младенович (90 + 5')

    В следующем туре «Спартак» примет «Лестер», а «Наполи» — «Легию».

    Группа C: 1. «Легия» — 6 очков; 2. «Спартак» — 3; 3. «Наполи» — 1; 4. «Лестер» — 1.

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