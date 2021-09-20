«Ну давайте водки дадим им еще». Карпин запретил игрокам сборной России пить пиво

Главный тренер сборной Россииподтвердил, что запретил футболистам пить для расслабления послематчевое пиво.

«Да, конечно, запретил. Вот вы говорите: а чего вы заводитесь? А как нет? Ну давайте водки дадим им еще, чтобы еще больше расслабились.

В Европе тренеры спокойно допускают после матча выпить пива? Это вопрос к тем тренерам. Я — нет. Когда игры через два на третий — нет. Если бы у нас была игра 1-го и 7-го, тогда может быть», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Сборная России в октябре проведет два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: 8-го национальная команда сыграет на своем поле против Словакии, а 11-го встретится на выезде со Словенией.