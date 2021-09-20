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    «Ну давайте водки дадим им еще». Карпин запретил игрокам сборной России пить пиво

    Футбол Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что запретил футболистам пить для расслабления послематчевое пиво.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Да, конечно, запретил. Вот вы говорите: а чего вы заводитесь? А как нет? Ну давайте водки дадим им еще, чтобы еще больше расслабились.

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    • В Европе тренеры спокойно допускают после матча выпить пива? Это вопрос к тем тренерам. Я — нет. Когда игры через два на третий — нет. Если бы у нас была игра 1-го и 7-го, тогда может быть», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

    Сборная России в октябре проведет два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: 8-го национальная команда сыграет на своем поле против Словакии, а 11-го встретится на выезде со Словенией.

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