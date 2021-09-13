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    Каряка — о сборной России: Результат важнее качества игры

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    Бывший футболист сборной России Андрей Каряка оценил игру национальной команды в первых матчах под руководством Валерия Карпина.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    В сентябре сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0) и одержала победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).

    «Может быть, не все получилось, но в принципе хорошо, что набрали семь очков. Конечно, хотелось девять, но для первой игры показали против Хорватии неплохой агрессивный футбол.

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    • В двух других матчах взяли максимум баллов. Может быть, не везде была качественная игра. Где-то отпустили матчи с Кипром и Мальтой. Но новый главный тренер только знакомился с командой, поэтому здесь результат важнее качества игры. Этим отрезком можно быть довольным», — сказал Каряка «Известиям».

    Сборная России после шести туров занимает второе место в своей отборочной группе, отставая от Хорватии по дополнительным показателям.

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