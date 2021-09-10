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    Уругвай — Эквадор. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (10.09.2021)

    «Уругвай» — «Эквадор». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 01:30 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Уругвай» — «Эквадор».

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    Составы команд:

    «Уругвай»: Фернандо Муслера, Наитан Нандес, Рональд Араухо, Хосе Хименес, Matias Vina, Матиас Весино, Родриго Бентанкур, Федерико Вальверде, Хиорхьян де Арраскаета, Agustin Alvarez, Brian Rodriguez.

    «Эквадор»: M.Estrada, Гонсало Плата, Фернандо Гайбор, Карлос Груэсо, Moises Caicedo, Первис Эступинан, Luis Leon, Piero Hincapie, Felix Torres, Byron Castillo, Педро Ортис.

    Предыдущий матч соперников: «Эквадор» — «Уругвай» 4:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уругвай» — «Эквадор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Уругвай» со счетом 1:0. Матч между командами «Уругвай» и «Эквадор» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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