Уругвай — Эквадор. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (10.09.2021)

В 01:30 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Уругвай»: Фернандо Муслера, Наитан Нандес, Рональд Араухо, Хосе Хименес, Matias Vina, Матиас Весино, Родриго Бентанкур, Федерико Вальверде, Хиорхьян де Арраскаета, Agustin Alvarez, Brian Rodriguez.

«Эквадор»: M.Estrada, Гонсало Плата, Фернандо Гайбор, Карлос Груэсо, Moises Caicedo, Первис Эступинан, Luis Leon, Piero Hincapie, Felix Torres, Byron Castillo, Педро Ортис.

Предыдущий матч соперников: «Эквадор» — «Уругвай» 4:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уругвай» — «Эквадор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Уругвай» со счетом 1:0. Матч между командами «Уругвай» и «Эквадор» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.